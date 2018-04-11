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Первый тайм матча «Балтики» против «Крыльев Советов» закончился со счётом 0:0
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Первый тайм матча «Балтики» против «Крыльев Советов» закончился со счётом 0:0 

Вести Калининград 26 минут назад
Фото: Вести Калининград
Первый тайм первого на стадионе футбольного матча «Балтики» с «Крыльями советов» закончился со счётом 0:0. Об этом сообщает корреспондент калининградских «Вестей» в среду, 11 апреля.
«Только что завершился первый тайм первого матча на новом стадионе «Калининград». Счёт после первого тайма 0:0. «Балтика» владеет преимуществом как во владении мячом, так и по ударам по воротам соперника. Самарская команда нанесла буквально два удара. Наши же игроки порядка шести опаснейших ударов», — передаёт корреспондент калининградских «Вестей».
Всего на трибунах присутствует около 15 тысяч человек, из них 80 — это болельщики из Самары.
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