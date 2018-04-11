Первый тайм матча «Балтики» против «Крыльев Советов» закончился со счётом 0:0

Первый тайм первого на стадионе футбольного матча «Балтики» с «Крыльями советов» закончился со счётом 0:0. Об этом сообщает корреспондент калининградских «Вестей» в среду, 11 апреля.

«Только что завершился первый тайм первого матча на новом стадионе «Калининград». Счёт после первого тайма 0:0. «Балтика» владеет преимуществом как во владении мячом, так и по ударам по воротам соперника. Самарская команда нанесла буквально два удара. Наши же игроки порядка шести опаснейших ударов», — передаёт корреспондент калининградских «Вестей».

Всего на трибунах присутствует около 15 тысяч человек, из них 80 — это болельщики из Самары.