Тест: какая вы планета Солнечной системы 

Только не путайте астрономию с астрологией — здесь не имеет значения, кто вы по гороскопу. Мы будем отыскивать вас на ночном небе, но не с помощью телескопа, а по ответам на наши вопросы.
Поехали!
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