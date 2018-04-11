Тест: какая вы планета Солнечной системы

Только не путайте астрономию с астрологией — здесь не имеет значения, кто вы по гороскопу. Мы будем отыскивать вас на ночном небе, но не с помощью телескопа, а по ответам на наши вопросы.

Поехали!

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