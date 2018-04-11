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Хвойный филиал «Оборонлес» провел экоурок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Кандалакша
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Хвойный филиал «Оборонлес» провел экоурок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Кандалакша 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Правила поведения и аккуратное обращение с огнем в лесу — основа знаний экологически грамотного и ответственного поколения.
С приближением пожароопасного сезона 2018 года, сотрудники Хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России провели 6 апреля очередной экологический урок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на тему пожарной безопасности в лесах. На этот раз он был выездным.
«Правила поведения и аккуратное обращение с огнем в лесу — основа знаний экологически грамотного и ответственного поколения. Наши дети обязаны знать элементарные правила нахождения на природе для сохранения экологического баланса планеты», — отметил директор Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Владимир Климов.
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