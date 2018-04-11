Хвойный филиал «Оборонлес» провел экоурок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Кандалакша

Правила поведения и аккуратное обращение с огнем в лесу — основа знаний экологически грамотного и ответственного поколения.

С приближением пожароопасного сезона 2018 года, сотрудники Хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России провели 6 апреля очередной экологический урок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на тему пожарной безопасности в лесах. На этот раз он был выездным.