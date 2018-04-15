Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха

Как сообщает «Матч ТВ», один из болельщиков «Луча» в конце первого тайма прокрался в сектор, приближенный к тренерской скамейке гостей, и бросил в главного тренера команды Александра Григоряна живого петуха.

Александр Григорян: Клоуны из восьмого сектора рассчитывают, что я тоже назову их «петушарами»?

Кроме того, фанаты гостей всю игру оскорбляли наставника «Луча», с которым находятся в конфронтации. Зачинщик беспорядков был арестован и сопровожден в отделение полиции.

Отметим также, что к тому моменту «Луч» ввел в счете 1:0. Григорян по ходу матча почувствовал себя плохо и не пришел на пресс-конференцию.