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Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха
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Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха 

Советский спорт 14 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Как сообщает «Матч ТВ», один из болельщиков «Луча» в конце первого тайма прокрался в сектор, приближенный к тренерской скамейке гостей, и бросил в главного тренера команды Александра Григоряна живого петуха.
Александр Григорян: Клоуны из восьмого сектора рассчитывают, что я тоже назову их «петушарами»?
Кроме того, фанаты гостей всю игру оскорбляли наставника «Луча», с которым находятся в конфронтации. Зачинщик беспорядков был арестован и сопровожден в отделение полиции.
Отметим также, что к тому моменту «Луч» ввел в счете 1:0. Григорян по ходу матча почувствовал себя плохо и не пришел на пресс-конференцию.
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