Созин: Григоряну в конфликте с фанатами «Луча» помогут только результаты матчей

«Ни с комитетом по этике, ни со мной Александр Григорян не связывался. Я не совсем понимаю, каким образом РФС может повлиять на ситуацию между тренером и частью болельщиков. Если Григорян чётко сформулирует свои претензии, тогда хотя бы станет понятно.

Это частная жизнь тренера, и как общественная организация может в неё влезть? Но если ему потребуется какая-то помощь и он считает, что эта помощь будет актуальна, то, конечно, РФС ему поможет. Если в этой ситуации так вообще уместно говорить.