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Созин: Григоряну в конфликте с фанатами «Луча» помогут только результаты матчей
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Созин: Григоряну в конфликте с фанатами «Луча» помогут только результаты матчей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Игорь Горелов
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ситуацию с угрозами болельщиков «Луча-Энергии» в адрес главного тренера команды Александра Григоряна.
«Ни с комитетом по этике, ни со мной Александр Григорян не связывался. Я не совсем понимаю, каким образом РФС может повлиять на ситуацию между тренером и частью болельщиков. Если Григорян чётко сформулирует свои претензии, тогда хотя бы станет понятно.
Это частная жизнь тренера, и как общественная организация может в неё влезть? Но если ему потребуется какая-то помощь и он считает, что эта помощь будет актуальна, то, конечно, РФС ему поможет. Если в этой ситуации так вообще уместно говорить.
Кто может помочь Григоряну? Надо, чтобы его команда играла. Только результаты матчей ему помогут, больше ничего. Тогда не будет экстремистских высказываний. Никакие органы власти и РФС здесь не задействованы. Такая ситуация скорее от бессилия происходит. Мало ли что и кто кому пишет. Комитет по этике будет этим заниматься? Звонить этим болельщикам и привлекать их к некой ответственности? Не думаю, что есть человек, который даст Александру Григоряну какие-то комментарии о том, как надо сделать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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