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Тренер «Луча-Энергии» Григорян заявил об угрозах со стороны фанатов команды
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Тренер «Луча-Энергии» Григорян заявил об угрозах со стороны фанатов команды 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Игорь Горелов
Главный тренер владивостокской «Луч-Энергии» Александр Григорян заявил об угрозах со стороны болельщиков команды.
"Каждый игровой день начинается с того, что мне присылают сообщения с оскорблениями и угрозами. Их поток увеличивается. Я отсылаю их начальнику службы безопасности клуба. Он говорит, что в этом нет криминала, что он бессилен в этой ситуации.
Я для Владивостока кроме как добра ничего не делал. Сейчас команде надо выжить в ФНЛ, борьба идет сумасшедшая, а эти псевдофанаты всячески мешают своими скандированиями. Но в среду они перешли грань. Сразу скажу: я уже переслал часть сообщений, отправленных мне перед матчем с «Зенитом-2», в КДК.
Речь идет об экстремизме. Если органы, РФС не вмешаются в эту ситуацию, я не готов отвечать за свои поступки. Он оскорбил мою маму, которая 14 мая прошлого года ушла из жизни", — рассказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Григорян назначен главным тренером клуба ФНЛ «Луч-Энергия».
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