Тренер-мем пережил атаку петухом

Болельщик бросил петуха в главного тренера «Луча-Энергии» (Владивосток) Александра Григоряна во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежским «Факелом». Об этом сообщает Sportbox.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Издание отмечает, что это был фанат «Луча»: болельщики клуба пребывают в конфликте с Григоряном. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Григорян известен своими экстравагантными высказываниями, многие из которых в сети разлетелись на мемы. Так, в мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.

Летом прошлого года он возглавил московский «Арарат», выступающий в третьей по силе лиге. В сентябре тренер внезапно объявил, что его команда закрывается. Позднее эти слова руководство клуба назвало шуткой. Григорян покинул «Арарат» в октябре.