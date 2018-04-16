В тренера «Луча-Энергии» Григоряна бросили живого петуха

Во время матча 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги между владивостокской «Луч-Энергией» и воронежским «Факелом» в главного тренера «Луча» Александра Григоряна бросили живого петуха. Об этом сообщает Sportbox.

Отмечается, что это сделал фанат «Луча». Болельщики клуба пребывают в конфликте с Григоряном. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Ранее Григорян заявил об угрозах со стороны фанатов команды.