Скандал. Московский таксист заставил двух фанатов «Арсенала» заплатить 10 тысяч за проезд

Два болельщика «Арсенала» стали жертвами вымогательств в Москве. Как рассказала журналистка BBC Сара Рэйнсфорд в Твиттере, двое ее знакомых, приехавшие на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, сели в желтый автомобиль, похожий на такси недалеко от Лубянки. Водитель довез их до Пятницкой и потребовал за проезд 10 тысяч рублей. Когда они начали возражать, он запер их в такси, а также не разрешил им сделать фотографию его лицензии. В результате им пришлось заплатить.

Также Рэйнсфорд уточнила: «Автомобиль выглядел как официальное такси, а у водителя висела лицензия, но он повел себя очень агрессивно, когда они попытались сфотографировать ее».

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 12 апреля, начало — в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.