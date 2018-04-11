Фигуристы Попова и Мозгов перешли к тренерскому дуэту Крылова/Чайковская

Российская фигуристка Бетина Попова сообщила, что их танцевальный дуэт с Сергеем Мозговым будет работать под руководством нового тренерского штаба. Ранее спортсмены сотрудничали с Ксенией Румянцевой, теперь их будут тренировать Анжелика Крылова Елена Чайковская . «Дабы разъяснить сложившуюся ситуацию, сообщаю, что наша пара действительно теперь будет тренироваться под руководством Крыловой и Чайковской. Мне крайне неприятно, что Ксения Геннадиевна Румянцева узнала об этом переходе не от меня, а от какого-то непонятного мальчика, прочитав чужую переписку. Тем не менее мы с Сергеем выразили слова благодарности нашему бывшему тренеру. Все наши результаты — её заслуга.

Теперь мы идём дальше. Делаем шаги в карьере, найдя лучшие условия для тренировок и пути для развития себя как профессионалов. Скоро начнём работу в новом коллективе. Работать, работать и ещё раз работать… Ситуации в жизни бывают разные, никто никогда не будет знать наверняка, что было между нами за десять лет совместной работы, так что, пожалуйста, очень прошу воздержаться от любых осуждающих высказываний в мою сторону и в сторону Ксении Геннадиевны», — написала Попова в своём «инстаграме»… В сезоне-2017/18 дуэт Попова/Мозгов занял четвёртое место на чемпионате России.