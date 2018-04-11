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Эмиль Форсберг: Не могу сказать, что каждый день мечтаю о переезде в Англию
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Эмиль Форсберг: Не могу сказать, что каждый день мечтаю о переезде в Англию 

Советский спорт 1 час назад
Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью несколько раз посещал матчи этой команды и просматривал шведского игрока.
Моуринью просматривал Форсберга в матче против сборной Италии (фото)
"Я вырос на матчах премьер-лиги. Но я не могу сказать, что каждый день мечтаю о переезде в Англию. Я просто делаю свое дело.
Я люблю футбол, люблю «РБ Лейпциг». Меня не беспокоит АПЛ или испанская примера. Я живу настоящим.
Сейчас я хочу сосредоточиться на концовке сезона. К тому же, у меня контракт с клубом. Другие темы меня не интересуют", — приводит слова Форсберга Goal.
В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
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