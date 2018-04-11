Эмиль Форсберг: Не могу сказать, что каждый день мечтаю о переезде в Англию

Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью несколько раз посещал матчи этой команды и просматривал шведского игрока.

Моуринью просматривал Форсберга в матче против сборной Италии (фото)

"Я вырос на матчах премьер-лиги. Но я не могу сказать, что каждый день мечтаю о переезде в Англию. Я просто делаю свое дело.

Я люблю футбол, люблю «РБ Лейпциг». Меня не беспокоит АПЛ или испанская примера. Я живу настоящим.

Сейчас я хочу сосредоточиться на концовке сезона. К тому же, у меня контракт с клубом. Другие темы меня не интересуют", — приводит слова Форсберга Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.