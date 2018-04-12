Краснодарский футболист угодил за решетку

Играющий в России нигерийский футболист арестован по обвинению в изнасиловании стриптизерши. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам собеседника канала, недавно игрок одной из краснодарских команд Чукву Уильямс проводил время в московском стриптиз-клубе. Там ему приглянулась сотрудница заведения — тунисская танцовщица Азиза, выступающая под псевдонимом Эвелина.

Девушка станцевала африканцу, а затем согласилась поехать к нему домой. После этого молодые люди виделись несколько раз, а затем Уильямс обнаружил, что из его квартиры пропали деньги, заподозрил стриптизершу в краже и заявил на нее в полицию.

Однако явившаяся на допрос Азиза написала встречное заявление, в котором обвинила нигерийца в сексуальном насилии.