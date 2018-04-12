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Краснодарский футболист угодил за решетку
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Краснодарский футболист угодил за решетку 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Играющий в России нигерийский футболист арестован по обвинению в изнасиловании стриптизерши. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, недавно игрок одной из краснодарских команд Чукву Уильямс проводил время в московском стриптиз-клубе. Там ему приглянулась сотрудница заведения — тунисская танцовщица Азиза, выступающая под псевдонимом Эвелина.
Девушка станцевала африканцу, а затем согласилась поехать к нему домой. После этого молодые люди виделись несколько раз, а затем Уильямс обнаружил, что из его квартиры пропали деньги, заподозрил стриптизершу в краже и заявил на нее в полицию.
Однако явившаяся на допрос Азиза написала встречное заявление, в котором обвинила нигерийца в сексуальном насилии.
По информации канала, несколько дней спустя спортсмен был арестован и помещен в СИЗО, а его заявление о краже так и не было рассмотрено.
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