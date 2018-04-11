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Стриптизерша упекла футболиста за решетку после приватного танца
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Стриптизерша упекла футболиста за решетку после приватного танца 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спортсмен из Нигерии, который играл в одной из краснодарских команд, угодил в тюрьму после знакомства с коварной танцовщицей в ночном клубе. Теперь его обвиняют в изнасиловании. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В тот день Чукву Уильямс решил отдохнуть
по-мужски
и отправился в приватный
стриптиз-клуб
в центре Москвы на Кузнецком мосту.
В клубе экзотическая танцовщица из Туниса — Эвелина [Эвелина — псевдоним, настоящее имя — Азиза — прим. ред.] с удовольствием подарила спортсмену приватный танец. Эротический перфоманс мужчина решил снять на видео. После танца Чукву разговорился с дамой и уговорил ее поехать в его элитную московскую квартиру.
Он [Чукву Уильямс — прим. ред.] нашел эту девицу в интернете. Увидел фотографию и стал с ней переписываться. После этого несколько раз встречался, в этот клуб ходил, где она танцевала
— адвокат футболиста.
Азиза. Фото: 360tv
Не успел спортсмен соскучиться по своей экзотической пассии, как вдруг обнаружил, что у него из квартиры пропали деньги. Разумеется, первое подозрение пало именно на танцовщицу, ведь в своей квартире Чукву жил один.
Футболист решил восстановить справедливость и отправился в полицию с заявлением. Когда Азизу вызвали на допрос, она подала ответное заявление, обвинив Чукву Уильямса в изнасиловании. Парня арестовали уже через пару дней и отправили в СИЗО. Там он находится по сей день.
Футболист написал заявление о краже, но его не рассмотрели
— адвокат.
Этот случай напоминает историю скандально известной Дианы Шурыгиной, которая обвинила своего приятеля в изнасиловании на вечеринке. Сергей Семенов отсидел в колонии чуть больше года и вышел по УДО, чего не скажешь про футболиста. Он томится в СИЗО уже почти два года. Это при том, что следствие все еще идет и приговор ему только предстоит услышать.
Адвокаты Чукву Уильямса пытаются доказать его невиновность, но про перспективы пока не озвучивают. Единственное доказательство, на какое рассчитывает защита — та самая запись эротического танца Азизы с Айфона. Она доказывает то, что девушка работала в приватном клубе и могла подрабатывать проституцией. Кстати, сейчас заведение для мужчин уже закрыто.
iPhone во время следствия не могли включить. Возможно, его удастся включить в зале суда
— источник в правоохранительных органах
Для суда смартфон все же оживят при помощи специальных программ. Но даже если судья увидит пикантный танец Азизы, не факт, что футболиста тот час же отпустят на свободу.
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