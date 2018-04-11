Стриптизерша упекла футболиста за решетку после приватного танца

Спортсмен из Нигерии, который играл в одной из краснодарских команд, угодил в тюрьму после знакомства с коварной танцовщицей в ночном клубе. Теперь его обвиняют в изнасиловании. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В тот день Чукву Уильямс решил отдохнуть

по-мужски

и отправился в приватный

стриптиз-клуб

в центре Москвы на Кузнецком мосту.

В клубе экзотическая танцовщица из Туниса — Эвелина [Эвелина — псевдоним, настоящее имя — Азиза — прим. ред.] с удовольствием подарила спортсмену приватный танец. Эротический перфоманс мужчина решил снять на видео. После танца Чукву разговорился с дамой и уговорил ее поехать в его элитную московскую квартиру.

Он [Чукву Уильямс — прим. ред.] нашел эту девицу в интернете. Увидел фотографию и стал с ней переписываться. После этого несколько раз встречался, в этот клуб ходил, где она танцевала

— адвокат футболиста.

Не успел спортсмен соскучиться по своей экзотической пассии, как вдруг обнаружил, что у него из квартиры пропали деньги. Разумеется, первое подозрение пало именно на танцовщицу, ведь в своей квартире Чукву жил один.

Футболист решил восстановить справедливость и отправился в полицию с заявлением. Когда Азизу вызвали на допрос, она подала ответное заявление, обвинив Чукву Уильямса в изнасиловании. Парня арестовали уже через пару дней и отправили в СИЗО . Там он находится по сей день.

Футболист написал заявление о краже, но его не рассмотрели

— адвокат.

Этот случай напоминает историю скандально известной Дианы Шурыгиной , которая обвинила своего приятеля в изнасиловании на вечеринке. Сергей Семенов отсидел в колонии чуть больше года и вышел по УДО, чего не скажешь про футболиста. Он томится в СИЗО уже почти два года. Это при том, что следствие все еще идет и приговор ему только предстоит услышать.

Адвокаты Чукву Уильямса пытаются доказать его невиновность, но про перспективы пока не озвучивают. Единственное доказательство, на какое рассчитывает защита — та самая запись эротического танца Азизы с Айфона. Она доказывает то, что девушка работала в приватном клубе и могла подрабатывать проституцией. Кстати, сейчас заведение для мужчин уже закрыто.

iPhone во время следствия не могли включить. Возможно, его удастся включить в зале суда

— источник в правоохранительных органах

Для суда смартфон все же оживят при помощи специальных программ. Но даже если судья увидит пикантный танец Азизы, не факт, что футболиста тот час же отпустят на свободу.