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В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
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В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Футболист из Нигерии, который играл в одной из краснодарских команд, оказался в тюрьме после знакомства с расчетливой танцовщицей в ночном клубе. Теперь спортсмена обвиняют в изнасиловании.
В злополучный день Чукву Уильямс отдыхал в приватном стриптиз-клубе в центре столицы. Экзотическая танцовщица из Туниса под «сценическим псевдонимом» Эвелина, которая в это время работала в заведении, с удовольствием подарила спортсмену приватный танец. После танца Чукву уговорил девушку поехать в его элитную московскую квартиру, передает телеканал «360».
Сообщается, что футболист нашел диву в интернете. «Увидел фотографию и стал с ней переписываться. После этого несколько раз встречался, в этот клуб ходил, где она танцевала», — рассказал адвокат футболиста. Спустя время после того, как экзотическая пассия уехала домой, спортсмен обнаружил, что у него из квартиры пропали деньги. Первое подозрение пало именно на танцовщицу, ведь в свою квартиру Чукву больше никого не приводил.
Мужчина решил восстановить справедливость и написал заявление в полицию. Однако танцовщица оказалась хитрее. Когда Азизу вызвали на допрос, она подала ответное заявление, обвинив Чукву в изнасиловании. Спортсмена задерждали уже через пару дней и отправили в СИЗО, где он находится по сей день. Позже стало известно, что заявление футболиста о краже даже не было рассмотрено.
Этот курьезный случай напоминает историю скандально известной Дианы Шурыгиной, которая обвинила своего приятеля в изнасиловании на вечеринке. Только в отличие от Сергея Семенова, который вышел из тюрьмы через год по УДО, Чукву Уильямс находится в СИЗО уже почти два года.
Адвокаты футболиста делают все, чтобы доказать его невиновность, но перспективы туманны. Единственное доказательство, на какое рассчитывает защита — запись эротического танца Азизы с телефона Уильямса. Видео подтверждает тот факт, что девушка работала в приватном клубе и могла оказывать секс-услуги.
По последним данным, iPhone спортсмена во время следствия включить не смогли. У стороны защиты остается надежда, что его удастся «реанимировать» в зале суда. Однако даже если судья увидит пикантный танец Азизы, не факт, что футболиста сразу же оправдают.
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