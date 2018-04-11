Radical Heights превысила результат LawBreakers по количеству игроков

Студия Boss Key Productions не может преодолеть черную полосу. Сначала они выпустили LawBreakers, в которую никто не играл, а теперь они разместили в раннем доступе Radical Heights, которая… тоже почти никого не заинтересовала. Портал Githyp приводит некоторые подробности.

Radical Heights, которая распространяется по модели free-to-play, получила поддержку популярных стримеров с Twitch. Максимальное количество зрителей достигло отметки в 120 000 человек. Несмотря на это в саму игру забрались всего лишь 8 500 человек и «батл рояль» от Клиффа Блезински дебютировал на 32 месте чарта Steam. Это всего лишь на 1 000 игроков больше, чем имела LawBreakers на пике во время акции «бесплатные выходные».

Конечно, опрометчиво было полагать, что новый проект Boss Key с неожиданным, если не сказать, агрессивным выходом в Steam, сможет отобрать аудиторию Fortnite и PUBG. Но Radical Heights не смогла обогнать даже H1Z1, в который 10 апреля на пике играли 8 900 человек.