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Видео как из «Пункта назначения» случайно сняли на дороге в Приморье
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Видео как из «Пункта назначения» случайно сняли на дороге в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В социальных сетях обсуждают видео, случайно снятое на дороге в Приморье, сообщает PRIMPRESS.
«Арсеньев. Автору повезло», — подписали ролик пользователи Instagram.
На кадрах видно, как на перекрестке поворачивает фура, груженая огромными бревнами. Съемка ведется из припаркованного у обочины автомобиля. Грузовик входит в поворот, равняясь с машиной, где установлен видеорегистратор, и в этот момент из кузова выпадает одно из бревен.
По счастливой случайности, опасный груз пролетает, никого не задев. Остальные бревна, также к счастью, остались на месте.
В комментариях к ролику юзеры отмечают, что автор видео «родился в рубашке», а также, что это похоже на сцену из фильма «Пункт назначения».
«Автор «в рубашке» родился… Хорошо, что на метр ближе не стоял», «Бревно пьяное не долетело», «Побег Буратино!», «Доставка дров на зиму, прям к дому», «Бревно правосудия для тех, кто стоит ближе 3х метров от перекрестка» — пишут пользователи.
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