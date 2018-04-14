Экс-игроки «Манчестер Юнайтед» откроют парк чемпионата мира — 2018 в Саранске

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис и бывший голкипер национальной команды Дании Петер Шмейхель примут участие в церемонии открытия парка чемпионата мира — 2018 Саранске, сообщает "Советский спорт"

Парк будет открыт 14 и 15 апреля Советской площади. Для гостей будут организованы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, а также аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира. На стадионе, вмещающем 44 442 болельщика, пройдут встречи Иран — Португалия, Перу — Дания, Панама — Тунис и Колумбия — Япония.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее парка чемпионата мира 2018 года был открыт в Волгограде.