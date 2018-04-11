Участники ЧМ смогут разместиться в открывшемся отеле Mercurе в центре Саранска

САРАНСК, 11 апреля. / ТАСС /. Открытие отеля «Mercure Саранск центр», который возводился специально к чемпионату мира по футболу, состоялось в среду в Саранске. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы Мордовии.

"Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии торжественного открытия четырехзвездочного отеля «Mercure Саранск центр», который возведен на пересечении улиц Коммунистическая и Большевистская.

Отель на 115 номеров различных категорий предназначен для размещения клиентских групп FIFA, команд и их представителей в период проведения чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении. В Саранске будет базироваться команда Панамы

"Mercure Саранск центр" начали строить в 2015 году специально к чемпионату мира по футболу. Отель находится в центре Саранска, в нескольких минутах ходьбы от площади Тысячелетия и кафедрального собора святого Федора Ушакова, которые являются одними из главных туристических мест в городе, а также рядом со стадионом «Мордовия Арена», на котором пройдут матчи чемпионата. В отеле есть ресторан на 85 мест, конференц-центр, тренажерный зал. В дизайне интерьера были использованы национальные мордовские мотивы.

Волков на церемонии открытия отметил, что в рамках подготовки к чемпионату в Саранске создана необходимая гостиничная инфраструктура. «Наследие чемпионата мира по футболу, в том числе гостиницы, позволят развивать в Мордовии деловой климат, туризм, проводить масштабные научные, спортивные и культурные мероприятия», — приводит его слова пресс-служба.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.