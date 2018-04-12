В Мордовии к ЧМ-2018 открыли новый отель

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . В столице Мордовии состоялась церемония открытия четырех-звездочного отеля «Mercure Саранск Центр», построенного к предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Новый отель возведён на пересечении улиц Коммунистическая и Большевистская. Интерьер отеля выполнен с использованием национального колорита. Разработкой дизайн-проекта занимались сестры Сундуковы, по признанию которых большое влияние на их художественное решение оказало посещение Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи.

Уже в июне отель на 115 номеров различных категорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями, разместит у себя футбольные команды и их представителей, а также клиентские группы FIFA.

В церемонии открытия отеля «Mercure Саранск Центр» принял участие глава Республики Мордовии Владимир Волков , который особо отметил национальный колорит в интерьере и цветовую гамму в оформлении номеров, располагающему к полноценному отдыху и сну.

"Решение провести ряд матчей чемпионата мира по футболу в Мордовии поставило перед руководством республики большую задачу по созданию совершенно новой гостиничной инфраструктуры. В последние годы в Саранске построены отели известных мировых гостиничных брендов. Наследие чемпионата мира по футболу, в том числе и гостиницы, позволят развивать в Мордовии туризм, проводить масштабные деловые, научные, спортивные и культурные мероприятия", — цитирует Владимира Волкова его пресс-служба.

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