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В Мордовии к ЧМ-2018 открыли новый отель
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В Мордовии к ЧМ-2018 открыли новый отель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В столице Мордовии состоялась церемония открытия четырех-звездочного отеля «Mercure Саранск Центр», построенного к предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
Новый отель возведён на пересечении улиц Коммунистическая и Большевистская. Интерьер отеля выполнен с использованием национального колорита. Разработкой дизайн-проекта занимались сестры Сундуковы, по признанию которых большое влияние на их художественное решение оказало посещение Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи.
Уже в июне отель на 115 номеров различных категорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями, разместит у себя футбольные команды и их представителей, а также клиентские группы FIFA.
В церемонии открытия отеля «Mercure Саранск Центр» принял участие глава Республики Мордовии Владимир Волков, который особо отметил национальный колорит в интерьере и цветовую гамму в оформлении номеров, располагающему к полноценному отдыху и сну.
"Решение провести ряд матчей чемпионата мира по футболу в Мордовии поставило перед руководством республики большую задачу по созданию совершенно новой гостиничной инфраструктуры. В последние годы в Саранске построены отели известных мировых гостиничных брендов. Наследие чемпионата мира по футболу, в том числе и гостиницы, позволят развивать в Мордовии туризм, проводить масштабные деловые, научные, спортивные и культурные мероприятия", — цитирует Владимира Волкова его пресс-служба.
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