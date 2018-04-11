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Пике спорил с Вальверде из-за тактики на матч с «Ромой»
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Пике спорил с Вальверде из-за тактики на матч с «Ромой» 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Барселоны» Херард Пике просил наставника команды Эрнесто Вальверде сменить тактику в ответном матче с «Ромой» в Лиге чемпионов (0:3).
Старожил команды призывал наставника дать установку на применение прессинга против соперника, в то же время, по данным каталонского издания Sport, Вальверде отреагировал достаточно жестко и попросил его заниматься своим делом. При этом на сторону Херарда встали некоторые игроки, смущенные игровым планом Вальверде.
"Рома" за счет забитого в гостях гола сенсационно прошла в полуфинал турнира.
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