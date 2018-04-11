Пике спорил с Вальверде из-за тактики на матч с «Ромой»

Защитник «Барселоны» Херард Пике просил наставника команды Эрнесто Вальверде сменить тактику в ответном матче с «Ромой» в Лиге чемпионов (0:3).

Старожил команды призывал наставника дать установку на применение прессинга против соперника, в то же время, по данным каталонского издания Sport, Вальверде отреагировал достаточно жестко и попросил его заниматься своим делом. При этом на сторону Херарда встали некоторые игроки, смущенные игровым планом Вальверде.

"Рома" за счет забитого в гостях гола сенсационно прошла в полуфинал турнира.