Пике спорил с Вальверде из-за тактики на матч с «Ромой» 

Защитник «Барселоны» Херард Пике просил наставника команды Эрнесто Вальверде сменить тактику в ответном матче с «Ромой» в Лиге чемпионов (0:3).
Старожил команды призывал наставника дать установку на применение прессинга против соперника, в то же время, по данным каталонского издания Sport, Вальверде отреагировал достаточно жестко и попросил его заниматься своим делом. При этом на сторону Херарда встали некоторые игроки, смущенные игровым планом Вальверде.
"Рома" за счет забитого в гостях гола сенсационно прошла в полуфинал турнира.