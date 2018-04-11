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Жорже Жезуш: «Облак и Патрисиу входят в пятерку лучших вратарей мира»
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Жорже Жезуш: «Облак и Патрисиу входят в пятерку лучших вратарей мира» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш считает, что ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Атлетико» может стать дуэлью вратарей Яна Облака и Руя Патрисиу. В первой встрече мадридцы победили со счетом 2:0 дома.
— Облак эволюционировал на моих глаза очень постепенно, — цитирует A Bola Жезуша. — Он воспользовался шансом, который дала ему «Бенфика», а сейчас блистает в «Атлетико». У меня нет сомнений, что он и Патрисиу входят в пятерку лучших вратарей мира. Болельщики «Атлетико» должны быть в восторге от игры Облака.
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