Жорже Жезуш: «Облак и Патрисиу входят в пятерку лучших вратарей мира»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш считает, что ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Атлетико» может стать дуэлью вратарей Яна Облака и Руя Патрисиу. В первой встрече мадридцы победили со счетом 2:0 дома.

— Облак эволюционировал на моих глаза очень постепенно, — цитирует A Bola Жезуша. — Он воспользовался шансом, который дала ему «Бенфика», а сейчас блистает в «Атлетико». У меня нет сомнений, что он и Патрисиу входят в пятерку лучших вратарей мира. Болельщики «Атлетико» должны быть в восторге от игры Облака.