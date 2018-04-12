Таксист потребовал у британских болельщиков 10 тысяч рублей за поездку по Москве

Московский таксист перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» вымогал деньги у болельщиков британской команды. Об этом в Twitter написала журналистка Сара Рэйнсфорд. По ее словам, таксист, довозивший двоих ее друзей от Лубянки до Пятницкой улицы, потребовал у них 10 тысяч рублей за проезд. После отказа водитель запер болельщиков в машине и отказал им в требовании сфотографировать его лицензию. Рейнсфорд сообщает, что британцы заплатили две тысячи и были отпущены.