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Таксист потребовал у британских болельщиков 10 тысяч рублей за поездку по Москве
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Таксист потребовал у британских болельщиков 10 тысяч рублей за поездку по Москве 

Авторадио 1 час назад
Московский таксист перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» вымогал деньги у болельщиков британской команды. Об этом в Twitter написала журналистка Сара Рэйнсфорд. По ее словам, таксист, довозивший двоих ее друзей от Лубянки до Пятницкой улицы, потребовал у них 10 тысяч рублей за проезд. После отказа водитель запер болельщиков в машине и отказал им в требовании сфотографировать его лицензию. Рейнсфорд сообщает, что британцы заплатили две тысячи и были отпущены.
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