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«Спортинг» отменил отстранение футболистов за критику в соцсетях и не будет применять к ним санкции
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«Спортинг» отменил отстранение футболистов за критику в соцсетях и не будет применять к ним санкции 

Советский спорт 43 минуты назад
Фото: Советский спорт
После первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:2) президент клуба Бруну де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, с чем игроки не согласились, высказав свое недовольство через социальные сети.
Президент «Спортинга» отстранил Думбия и еще 18 футболистов после поражения в ЛЕ  На что президент «львов» заявил, что все 19 игроков, выразивших свой протест, будут немедленно отстранены и понесут дисциплинарное наказание. В список отстраненных тогда вошли экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу и экс-защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау и другие игроки.
«После заседания совета директоров клуба было принято решение немедленно прекратить расследование в отношении футболистов, публиковавших заявления в социальных сетях. Хотя совет директоров в полном составе считает, что поведение футболистов было неверным, на данный момент важнее сплоченность команды, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят в нынешнем сезоне», — говорится в заявлении клуба.
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