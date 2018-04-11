«Спортинг» отменил отстранение футболистов за критику в соцсетях и не будет применять к ним санкции

После первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:2) президент клуба Бруну де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, с чем игроки не согласились, высказав свое недовольство через социальные сети.

Президент «Спортинга» отстранил Думбия и еще 18 футболистов после поражения в ЛЕ На что президент «львов» заявил, что все 19 игроков, выразивших свой протест, будут немедленно отстранены и понесут дисциплинарное наказание. В список отстраненных тогда вошли экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу и экс-защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау и другие игроки.

«После заседания совета директоров клуба было принято решение немедленно прекратить расследование в отношении футболистов, публиковавших заявления в социальных сетях. Хотя совет директоров в полном составе считает, что поведение футболистов было неверным, на данный момент важнее сплоченность команды, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят в нынешнем сезоне», — говорится в заявлении клуба.