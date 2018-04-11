Алекс: «Самым большим разочарованием в карьере стало то, что не успел завоевать трофей со „Спартаком“

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс в интервью «СЭ» выразил сожаление, что ему не удалось завоевать с красно-белыми трофея. Хавбек защищал цвета московского клуба с 2009 по 2011 год, после чего уехал в «Коринтианс». Ранее он говорил, что год назад мог вернуться в «Спартак».

— «Спартак» продал меня в «Коринтианс», потом из Бразилии я уехал в Катар. Но я бы с радостью вернулся, — сказал Алекс. — Тем более самым большим разочарованием в карьере стало то, что не успел завоевать с командой трофей. Зато был очень рад, когда «Спартак» наконец-то стал чемпионом. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервью Алекса — скоро в «СЭ»