«Бавария» определилась с ценой на Левандовски 

Мюнхенская «Бавария» определилась с ценой на своего ведущего форварда Роберта Левандовски, информирует L'Equipe.
Так, по сведениям издания, чемпионы Германии вполне могут пойти на расставание с 29-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.
Отметим, что на поляка на сегодняшний день претендуют мадридский "Реал", лондонский «Челси», ПСЖ и один неназванный клуб.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Баварию».