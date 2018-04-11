«Бавария» определилась с ценой на Левандовски

Мюнхенская «Бавария» определилась с ценой на своего ведущего форварда Роберта Левандовски , информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, чемпионы Германии вполне могут пойти на расставание с 29-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

Отметим, что на поляка на сегодняшний день претендуют мадридский "Реал" , лондонский «Челси», ПСЖ и один неназванный клуб.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Баварию».