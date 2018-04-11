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«Бавария» определилась с ценой на Левандовски
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«Бавария» определилась с ценой на Левандовски 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Мюнхенская «Бавария» определилась с ценой на своего ведущего форварда Роберта Левандовски, информирует L'Equipe.
Так, по сведениям издания, чемпионы Германии вполне могут пойти на расставание с 29-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.
Отметим, что на поляка на сегодняшний день претендуют мадридский "Реал", лондонский «Челси», ПСЖ и один неназванный клуб.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Баварию».
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