Сергей Прядкин: «Хотелось бы поднять стоимость ТВ-контракта»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ход переговоров по новому ТВ-контракту.

Прежний контракт лиги с «НТВ-Плюс» (входит в один медиахолдинг с «Матч ТВ») был подписан перед сезоном-2015/16 на три года. Таким образом, по окончании текущего чемпионата договор истекает. Нынешний договор оценивается в 1 миллиард 980 миллионов рублей на все 16 клубов в год (выплаты по определенной схеме, но неравномерными долями) минус затраты на производство.

— Ведем переговоры на уровне исполнителей, — сказал Прядкин. — Идет конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

— Это «Матч ТВ»?

— Не только.

— Какова позиция РФПЛ?

— Мы понимаем, что рынок рекламный сложный, как и ТВ-рынок. Но нам бы хотелось поднять стоимость контракта, чтобы клубы зарабатывали больше.

— Далеко ли до договоренности?