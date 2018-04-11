Сергей Прядкин: «Хотелось бы поднять стоимость ТВ-контракта» 

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ход переговоров по новому ТВ-контракту.
Прежний контракт лиги с «НТВ-Плюс» (входит в один медиахолдинг с «Матч ТВ») был подписан перед сезоном-2015/16 на три года. Таким образом, по окончании текущего чемпионата договор истекает. Нынешний договор оценивается в 1 миллиард 980 миллионов рублей на все 16 клубов в год (выплаты по определенной схеме, но неравномерными долями) минус затраты на производство.
— Ведем переговоры на уровне исполнителей, — сказал Прядкин. — Идет конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
— Это «Матч ТВ»?
— Не только.
— Какова позиция РФПЛ?
— Мы понимаем, что рынок рекламный сложный, как и ТВ-рынок. Но нам бы хотелось поднять стоимость контракта, чтобы клубы зарабатывали больше.
— Далеко ли до договоренности?
— Пока могу сказать одно — переговоры продолжаются. (Сергей ЕГОРОВ)