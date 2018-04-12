Андрей Тихонов: стадион «Калининград» — другой мир по меркам ФНЛ

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. / ТАСС /. Стадион «Калининград», построенный к чемпионату мира 2018 года, является ареной фантастического уровня по меркам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов

В среду «Балтика» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в первом тестовом матче на стадионе «Калининград». Встреча была проведена в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. На матче присутствовало 15 тыс. зрителей.

"Когда ты играешь на плохих стадионах, а потом выходишь сюда — будто попадаешь в другой мир, которому ты должен соответствовать", — сказал Тихонов.

"Я играл на многих стадионах — «Сантьяго Бернабеу», «Сан-Сиро», «Амстердам-Арене», «Стад де Франс», «Парк де Пренс». Конечно, это были замечательные стадионы. Здорово, что в России появляются такие арены. Будет огромное количество болельщиков и красивый футбол, который покажут сборные на чемпионате мира", — добавил Тихонов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).