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Андрей Тихонов: стадион «Калининград» — другой мир по меркам ФНЛ
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Андрей Тихонов: стадион «Калининград» — другой мир по меркам ФНЛ 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Стадион «Калининград», построенный к чемпионату мира 2018 года, является ареной фантастического уровня по меркам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.
В среду «Балтика» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в первом тестовом матче на стадионе «Калининград». Встреча была проведена в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. На матче присутствовало 15 тыс. зрителей.
"Когда ты играешь на плохих стадионах, а потом выходишь сюда — будто попадаешь в другой мир, которому ты должен соответствовать", — сказал Тихонов.
"Я играл на многих стадионах — «Сантьяго Бернабеу», «Сан-Сиро», «Амстердам-Арене», «Стад де Франс», «Парк де Пренс». Конечно, это были замечательные стадионы. Здорово, что в России появляются такие арены. Будет огромное количество болельщиков и красивый футбол, который покажут сборные на чемпионате мира", — добавил Тихонов.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).
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