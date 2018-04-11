Тихонов: «Если везде будут стадионы, как в Калининграде, о системе весна-осень можно не думать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 32-го тура ФНЛ. Встреча проходила на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Калининград».

«Я играл на многих стадионах Европы, мне есть с чем сравнить — стадион в Калининграде просто отличный. Если у нас везде будут такие арены, где комфортно зрителям, где нет ни снега, ни дождя, тогда можно не думать о возвращении на систему весна-осень. Конечно, нашей команде немного не повезло играть тут важный матч, но нужно привыкать играть при стольких зрителях.

Что касается пенальти, если судья назначил, значит был, но повтор надо смотреть», — передает слова Тихонова корреспондент Spot24.ru Максим Алланазаров

Также Андрей Тихонов прокомментировал победу «Ромы» над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я не знаю, что происходит в мировом футболе. Болельщики за это и любят футбол, что он не предсказуемый», — сказал Тихонов.