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Тихонов: «Если везде будут стадионы, как в Калининграде, о системе весна-осень можно не думать»
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Тихонов: «Если везде будут стадионы, как в Калининграде, о системе весна-осень можно не думать» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 32-го тура ФНЛ. Встреча проходила на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Калининград».
«Я играл на многих стадионах Европы, мне есть с чем сравнить — стадион в Калининграде просто отличный. Если у нас везде будут такие арены, где комфортно зрителям, где нет ни снега, ни дождя, тогда можно не думать о возвращении на систему весна-осень. Конечно, нашей команде немного не повезло играть тут важный матч, но нужно привыкать играть при стольких зрителях.
Что касается пенальти, если судья назначил, значит был, но повтор надо смотреть», — передает слова Тихонова корреспондент Spot24.ru Максим Алланазаров.
Также Андрей Тихонов прокомментировал победу «Ромы» над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Я не знаю, что происходит в мировом футболе. Болельщики за это и любят футбол, что он не предсказуемый», — сказал Тихонов.
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