Алекс: «Карпин — тренер высокого уровня. Со времен „Спартака“ он стал еще сильнее»

6Бывший полузащитник "Спартака" Алекс с уважением отозвался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине . Бразилец играл под руководством Карпина в московском клубе с 2009 по 2011 год.

— Как тренер Карпин — топ?

— Это тренер высокого уровня, думаю, со времен «Спартака» он стал еще сильнее. Я бы с удовольствием поработал с ним снова. Говорил с Карпиным, когда тот возглавлял «Торпедо» Армавир. Он тогда пошутил, что если бы я не был заигран за сборную Бразилии, он бы привел меня в сборную России. И что я бы мог стать отличным тренером «Спартака» после его ухода. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервю Алекса — скоро в «СЭ»