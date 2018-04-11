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Алекс: «Карпин — тренер высокого уровня. Со времен „Спартака“ он стал еще сильнее»
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Алекс: «Карпин — тренер высокого уровня. Со времен „Спартака“ он стал еще сильнее» 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
6Бывший полузащитник "Спартака" Алекс с уважением отозвался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине. Бразилец играл под руководством Карпина в московском клубе с 2009 по 2011 год.
— Как тренер Карпин — топ?
— Это тренер высокого уровня, думаю, со времен «Спартака» он стал еще сильнее. Я бы с удовольствием поработал с ним снова. Говорил с Карпиным, когда тот возглавлял «Торпедо» Армавир. Он тогда пошутил, что если бы я не был заигран за сборную Бразилии, он бы привел меня в сборную России. И что я бы мог стать отличным тренером «Спартака» после его ухода. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Полностью интервю Алекса — скоро в «СЭ»
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