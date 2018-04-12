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Буффон об арбитре Оливере: нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро
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Буффон об арбитре Оливере: нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о назначенном пенальти в спорном моменте ответного матча с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это была одна десятая часть пенальти. Я знаю, что судья все видел, это спорный эпизод. Но нельзя ставить пенальти после спорного эпизода на 93-й минуте. В первом матче в нашу пользу не назначили чистый пенальти.
Команда отдала все, и один человек не должен все разрушать после такого невероятного «камбэка». Очевидно, нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро. Если у тебя нет характера, чтобы выйти на это поле, то тебе лучше сидеть на трибуне вместе с женой и детьми, пить спрайт и кушать чипсы. Нельзя разрушать мечту команды", — приводит слова Буффона Football Italia.
Также вратарь отметил, что для него было честью играть с мадридским клубом.
"Реал" заслужил пройти дальше по итогам двух матчей, я желаю им всего хорошего, для меня всегда было честью играть с этим клубом. Но очевидно, что мы как минимум заслужили сыграть сегодня дополнительное время", — добавил он.
Ранее «Реал» на домашнем стадионе уступил «Ювентусу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако вышел в полуфинал по сумме двух встреч.
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