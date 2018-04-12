Экс-вратарь «Спартака» призвал ввести систему видеопомощи судьям в Лиге чемпионов 

Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что главный арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом» Майкл Оливер допустил ошибку, назначив пенальти в ворота туринского клуба и удалив голкипера Джанлуиджи Буффона.
"Понимаю Буффона, пенальти в том эпизоде точно не было. Когда в таких матчах судья решает вашу судьбу, это сильно влияет на настрой. Англичанин не разобрался. Красную карточку давать тоже не стоило: в таких ситуациях надо понимать эмоции футбола. На месте Буффона я тоже не смог бы сдержаться. Выдержать в такой ситуации, при таком камбэке было просто невозможно", — цитирует Плетикосу "Чемпионат.com".
Ранее Буффон раскритиковал работу арбитра Оливера.