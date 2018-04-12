Ещё
Экс-вратарь «Спартака» призвал ввести систему видеопомощи судьям в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-вратарь «Спартака» призвал ввести систему видеопомощи судьям в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что главный арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом» Майкл Оливер допустил ошибку, назначив пенальти в ворота туринского клуба и удалив голкипера Джанлуиджи Буффона.
"Понимаю Буффона, пенальти в том эпизоде точно не было. Когда в таких матчах судья решает вашу судьбу, это сильно влияет на настрой. Англичанин не разобрался. Красную карточку давать тоже не стоило: в таких ситуациях надо понимать эмоции футбола. На месте Буффона я тоже не смог бы сдержаться. Выдержать в такой ситуации, при таком камбэке было просто невозможно", — цитирует Плетикосу "Чемпионат.com".
Ранее Буффон раскритиковал работу арбитра Оливера.
Газета.Ru: последние новости
Великобритания анонсировала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля Алексей Березуцкий: ЦСКА попробует повторить чудо "Ромы" "Панатинаикос" снимется с участия в баскетбольной Евролиге
 Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение