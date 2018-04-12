Овчинников: формально судья прав, но Буффон имел право на шанс отбить пенальти

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников , ныне работающий в тренерском штабе ЦСКА, прокомментировал решение арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус» назначить пенальти в ворота гостей в компенсированное время встречи и удалить голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона за споры.

«Наверное, по правилам судья поступил справедливо. Но по-человечески можно было ограничиться предупреждением. Всё-таки Буффон довольно весомая личность в футболе. И судья не мог не учитывать, что это, скорее всего, последний сезон для итальянца, последняя игра в Лиге чемпионов. Можно было оставить ему шанс отбить пенальти. По крайней мере Буффон имел право на этот шанс.

В принципе по логике игры удаления не должно было быть. Хотя, опять же, найдутся скептики, которые скажут, что правила для всех одинаковые. Но жизнь подсказывает, что не для всех они должны быть одинаковыми. Всё-таки должны быть исключения.