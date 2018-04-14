Шмейхель: сожалею о ситуации с Буффоном, но футбольные правила применимы ко всем игрокам

САРАНСК, 14 апреля. / ТАСС /. Ситуация с удалением капитана и голкипера ФК «Ювентус» Джанлуиджи Буффона в игре с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов очень печальна, но правила игры применимы ко всем игрокам. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель, который в субботу принял участие в открытии Парка футбола в Саранске.

Буффон был удален из-за споров с арбитром после назначения 11-метрового удара в ворота «Ювентуса» в матче с «Реалом» 12 апреля. Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

"Я искренне сожалею о той ситуации, которая произошла с Буффоном. Очень жаль, что ему пришлось покинуть поле с красной карточкой", — сказал Шмейхель.

"Может быть, кто-то скажет, что Майкл Оливер (арбитр, работавший на матче — прим. ТАСС) был не прав с моральной точки зрения, может быть, кто-то примешает к этому эмоциональный фактор и скажет, что для игрока уровня Буффона ситуация предельно печальная, но я хотел бы напомнить: правила есть правила, они применимы ко всем игрокам, независимо от их уровня. Если арбитр принял такое решение, значит, у него были определенные на то основания", — заметил собеседник агентства.

Шмейхель в составе «Манчестер Юнайтед» пять раз побеждал в чемпионате Англии и является победителем Лиги чемпионов в сезоне-1998/99. Четыре раза игрок был признан лучшим вратарем Дании и трижды — лучшим футболистом страны. Является членом Залов славы английского и датского футбола. В составе сборной Дании победил на чемпионате Европы 1992 года.