За что удален Буффон в матче «Реал» — «Ювентус»?

В конце ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" — «Ювентус» (1:3) английский судья Майкл Оливер после назначения 11-метрового удара в ворота гостей применил дисциплинарную санкцию к вратарю туринской команды Буффону — удалил его с поля. Что послужило причиной для такого сурового наказания?

Арбитр не объяснил жестами причину удаления. Можно только предположить, что либо голкипер был наказан за словесное оскорбление Оливера, либо — за толчок судьи, который Буффон допустил во время спора о пенальти. ( Александр БОБРОВ

Definite penalty for Real Madrid? Or way too harsh on Juventus? 🤔 Ronaldo with the goal to put Real through. Red card for Buffon. Sent off in quite possibly his last Champions League game. Mental. pic.twitter.com/iPZIl5X6vg

— Alex (@alex_rowell) 11 апреля 2018 г.

