Ещё
За что удален Буффон в матче «Реал» — «Ювентус»?
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что удален Буффон в матче «Реал» — «Ювентус»? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В конце ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" — «Ювентус» (1:3) английский судья Майкл Оливер после назначения 11-метрового удара в ворота гостей применил дисциплинарную санкцию к вратарю туринской команды Буффону — удалил его с поля. Что послужило причиной для такого сурового наказания?
Арбитр не объяснил жестами причину удаления. Можно только предположить, что либо голкипер был наказан за словесное оскорбление Оливера, либо — за толчок судьи, который Буффон допустил во время спора о пенальти. (Александр БОБРОВ)
За что назначен пенальти в ворота «Ювентуса»?
Definite penalty for Real Madrid? Or way too harsh on Juventus? 🤔 Ronaldo with the goal to put Real through. Red card for Buffon. Sent off in quite possibly his last Champions League game. Mental. pic.twitter.com/iPZIl5X6vg
— Alex (@alex_rowell) 11 апреля 2018 г.
Реал — Ювентус
Спорт-Экспресс: последние новости
Лукас Васкес: "Защитник "Ювентуса" завалил меня, и это очевидный пенальти" Безумные эмоции Буффона в матче с "Реалом". Видео Зинедин Зидан: "Если взять 180 минут, то "Реал" был лучше"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU18
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение