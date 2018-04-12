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Константин Зырянов: Все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей
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Константин Зырянов: Все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей 

Советский спорт 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— К сожалению, проигрываем четвертый домашний матч. Старались, но проиграли в концовке очередную игру.
— Быстрый гол не повлиял на настрой команды? — Не думаю, что наши ребята успокоились, потому что они не в каждом матче первыми забивают. Да, был хороший гол. Когда я сидел на скамейке, то подумал, что сейчас возьмем матч в свои руки, будем контролировать игру, — приводит слова Зырянова официальный сайт клуба. — На деле вышло не так. Возможно, наши футболисты оказались не готовы к тому, что забили первый гол в весенней части чемпионата на домашнем стадионе.
— Как вы думаете, в чем причина того, что уже не первую игру пропускаете гол в последние минуты? — Последние минуты надо играть сконцентрированно. Не надо допускать совершенно детских ошибок, которых соперник нам не прощает.
— Какое сейчас настроение в команде после всех неудач? Ребята готовы биться дальше? — Футболисты все готовы. Они все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей. Мы рук не опускаем, будем работать. У нас задача развивать футболистов, сохраняя прописку в ФНЛ.
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