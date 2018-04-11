Зырянов: «Все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о поражении на домашнем стадионе от «Луча-Энергии» (1:2) и настрое команды.

— К сожалению, проигрываем четвертый домашний матч. Старались, но проиграли в концовке очередную игру, — приводит слова Зырянова клубный сайт "Зенита"

— Быстрый гол не повлиял на настрой команды?

— Не думаю, что наши ребята успокоились, потому что они не в каждом матче первыми забивают. Да, был хороший гол. Когда я сидел на скамейке, то подумал, что сейчас возьмем матч в свои руки, будем контролировать игру. На деле вышло не так. Возможно, наши футболисты оказались не готовы к тому, что забили первый гол в весенней части чемпионата на домашнем стадионе.

— Как вы думаете, в чем причина того, что уже не первую игру пропускаете гол в последние минуты?

— Последние минуты надо играть сконцентрированно. Не надо допускать совершенно детских ошибок, которых соперник нам не прощает.

— Какое сейчас настроение в команде после всех неудач? Ребята готовы биться дальше?

— Футболисты все готовы. Они все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей. Мы рук не опускаем, будем работать. У нас задача развивать футболистов, сохраняя прописку в ФНЛ.

После 32-го тура «Зенит-2» на шесть очков отстает от 15-го места.