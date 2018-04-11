Защитник «Торонто» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к старту Кубка Стэнли. В первом раунде «Мэйпл Ливз» сыграют с «Бостоном». Первый матч пройдет в ночь с четверга на пятницу.
— Какая атмосфера в команде?
— Рабочая. Ждем начало плей-офф, очень рады, что туда попали, — заявил Зайцев.
— Как оцените регулярный чемпионат?
— Хорошо, раз попали в плей-офф. Выполнили то, что планировали.
— Что скажите о своем выступлении в сезоне?
— Пока не даю оценок, вот сыграем в плей-офф, тогда и расценю.
— Пару дней перерыва до старта плей-офф как провели?
— Отдыхали всего один день. Потом сразу же начали планомерно готовиться.
— Следили за последим матчем «Бостона», в котором решалась судьба путевки?
— Не смотрел игру.
— Что скажете о сопернике?
— Хорошая команда с отличной глубиной состава, есть свои лидеры, прекрасный вратарь.
— В «Бостоне» игроки любят залезть под кожу. Как будете реагировать на это?
— Думаю, никто не будет обращать внимание на это. Все-таки в плей-офф не свои личные моменты решаются, а командные.
— Сами любите поговорить с соперниками?
— Я вообще никогда не говорю.
— У «Торонто» очень молодой коллектив, самым опытным является Патрик Марло. Он как-то помогает партнерам?
— Здорово находиться вокруг таких ребят, как Марло. Смотреть каждый день, что и как они делают на льду.
— Чувствуется, что в Торонто ждут ответа от вас за баскетболистов. Как атмосфера в городе в эти дни?
— В Торонто всегда ждут побед. Такой город! Это самое хоккейное место в мире. (Андрей СЕРЫЙ)