Никита Зайцев: «Торонто — самое хоккейное место в мире. Тут всегда ждут побед»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к старту Кубка Стэнли. В первом раунде «Мэйпл Ливз» сыграют с «Бостоном». Первый матч пройдет в ночь с четверга на пятницу.

— Какая атмосфера в команде?

— Рабочая. Ждем начало плей-офф, очень рады, что туда попали, — заявил Зайцев.

— Как оцените регулярный чемпионат?

— Хорошо, раз попали в плей-офф. Выполнили то, что планировали.

— Что скажите о своем выступлении в сезоне?

— Пока не даю оценок, вот сыграем в плей-офф, тогда и расценю.

— Пару дней перерыва до старта плей-офф как провели?

— Отдыхали всего один день. Потом сразу же начали планомерно готовиться.

— Следили за последим матчем «Бостона», в котором решалась судьба путевки?

— Не смотрел игру.

— Что скажете о сопернике?

— Хорошая команда с отличной глубиной состава, есть свои лидеры, прекрасный вратарь.

— В «Бостоне» игроки любят залезть под кожу. Как будете реагировать на это?

— Думаю, никто не будет обращать внимание на это. Все-таки в плей-офф не свои личные моменты решаются, а командные.

— Сами любите поговорить с соперниками?

— Я вообще никогда не говорю.

— У «Торонто» очень молодой коллектив, самым опытным является Патрик Марло . Он как-то помогает партнерам?

— Здорово находиться вокруг таких ребят, как Марло. Смотреть каждый день, что и как они делают на льду.

— Чувствуется, что в Торонто ждут ответа от вас за баскетболистов. Как атмосфера в городе в эти дни?

— В Торонто всегда ждут побед. Такой город! Это самое хоккейное место в мире. (Андрей СЕРЫЙ)