Были лучше, но дальше не прошли. «Севилья» пропустила «Баварию» в полуфинал ЛЧ

О превращении Винченцо Монтеллы и его команды в топ — в репортаже «Советского спорта».

«БАВАРИЯ» В ШОКОЛАДЕ, «СЕВИЛЬЯ» — НЕТ Два рикошета — и победа «Баварии». «Севилья» едва не совершила чудо

Мюнхенцы опять досрочно стали чемпионами, завоевали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, а севильцы — скорее всего останутся с носом. По крайней мере, по итогам примеры место в ЛЧ они не получат. Остался вариант с победой в турнире в этом году, но все мы понимаем, что шансов практически нет. «Баварию» сначала пусть обыграют, а уже потом будем языками чесать.

Ведь у «Севильи» поправился прекрасный Эвер Банега, на пике Пабло Сарабия с Хоакином Корреа и Франко Васкесом и Виссамом Бен-Йеддером. В середине рядом с самым первым конечно вийейра-образный двужильный и кажется не устающий и везде успевающий Стивен Н’Зонзи. В обороне наконец на флангах быстрые и выносливые Серхио Эскудеро и Хесус Навас, а между ними сыгранные Клеман Лангле и Габриэль Меркадо . Яркий, бойкий и агрессивный состав у гостей. Главное — сыграть не хуже, чем неделю назад.

СТЕНКА НА СТЕНКУ

В первые 10 минут — две желтые карточки, разбитые нос у Хамеса и фингал под глазом Левандовски. Не на жизнь а на смерть вышли играть команды, ведь счет первой встречи — 2:1 в пользу «Баварии» — весьма скользкий, и просочиться в полуфинал по факту могла любая команда. И через пять минут на добивании Корреа сначала по мячу попал, а следом чуть не сломал голкипера Свена Ульрайха . Как и на « Рамон Санчес Писхуа», немцы играли с огнем, отдавая сопернику все от мяча и владения территорией до психологического преимущества и эффекта доминирования.

Мяч у «Севильи», моменты у «Севильи», ощущение превосходства у «Севильи», уверенность в собственных силах — продолжите цепочку сами и не ошибетесь. Не занимать смелости «Севилье», вынуждали гости садится «Баварию» к своим воротам. Как же испанцы гоняли пенсионеров Роббена и Рибери, как же превращали в цукаты Хамеса и Мюллера. Еще бы реализовали количество моментов, а то ведь «Баварии» многого не надо: могло опять после рикошета залететь или с одного-единственного момента за 45-минутку. Например, дальнего удара Рибери.

Опять мы свалились в парадигму, где на стороне одних прыть, количество, желание и приятное впечатление, а за других — класс, опыт, своеполе и качество. Вроде бы 4 на 4, но поди назови аргументы в пользу команд равновесными. Как говорится, били-били по мячу, но не забили. Били-били по друг другу и чуть не забили до смерти (Рафинья ценой вывиха плеча подкатился под Сарабия и не позволил тому забить).

«СЕВИЛЬЯ» ЕЩЕ НЕ ТОП. НО СКОРО ИМ БУДЕТ

Проблемная «Севилья» против фаворита Лиги чемпионов. Ожидания от матча

Предсказуемо прибавила «Бавария» после перерыва, ровно так же, как и в первой встрече. Но к голу все равно ближе были гости. На 60-й минуте Банега идеально вырезал со стандарта на Корреа, Хоакин головой зарядил в перекладину. При этом казалось, что «Бавария» играла с запасом и чуть что могла прибавить. Попади, например, в ворота Корреа. Но не сложилось. Как не сложилось в этой встрече с дальними ударами у Роббена и Хамеса.

И пока в Турине параллельно творилось что-то невероятное, в Мюнхене футбол больше убаюкивал и шел до первой ошибки. При этом хозяева были играли роль наблюдателя, способного в любой момент взорваться и указать выскочке, ушатавшего « Манчестер Юнайтед », что в полуфинале Лиги чемпионов обычно играют гранды, а не всякие там лигоевропейские триумфаторы.

Чем привлекал тренер Монтелла? А тем, что обострять не боялся. Винченцо освежил линию атаки Луисом Муриэлем и СандроРамиресом, убрав с поля Бен-Йеддера и Сарабия. «Севилья» таким образом поставила на карту все и перестроилась на схему с двумя форвардами: скоростным и юрким, а также ударным и мощным. Но класс не позволил «Баварии» пропустить. Она будто была уверена, что не пропустит, а «Севилья» в свою очередь купалась в убеждениях, что забьет.

Но закончилось все не только проходом «Баварии» благодаря отскокам в первом матче, но и стычкой тренерских штабов: Корреа чуть не оторвал Мартинесу голеностоп, справедливо удалился и подмочил безупречную репутацию «Севильи» в этом матче. Ну не выиграли и не прошли, ну и что. Но уж больно жестко и отчасти даже жестоко испанцы сошли с дистанции. Ни в коем случае не вылетели, а именно сошли. И это еще один шаг на пути становления топ-клубом. Для начала — сугубо испанского.

"Бавария" (Германия) — «Севилья» (Испания) — 0:0 "Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Киммих, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77), Мюллер.

Предупреждения: Меркадо (2), Нзонзи (11), Банега (81), Вагнер (90). Удаление: Корреа (90).

11 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»

Первый матч 2:1