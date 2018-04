Роналду впервые в жизни не забил Буффону

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду принес победу по сумме двух матчей над «Ювентусом» на 98-й минуте, но прервал уникальную серию в очных дуэлях с Джанлуиджи Буффоном.

Роналду поразил ворота «Юве» с крайне спорного пенальти, сделав счет 1:3 (4:3 по сумме двух четвертьфиналов). Однако к этому моменту место голкипера туринцев уже занимал поляк Войцех Щенсны . Буффон, не согласный с решением английского арбитра Майкла Оливера назначить 11-метровый, покинул поле за красную карточку.

Таким образом, Роналду, продливший свою рекордную серию с голами в Лиге чемпионов до 11 встреч, впервые не смог огорчить великого итальянского вратаря. Ранее португалец забивал Буффону в 6 матчах из 6, отличившись 9 раз.

Для Буффона игра на «Сантьягу Бернабеу» стала последней на международном уровне. Джанлуиджи так и не реализовал мечту выиграть Лигу чемпионов. А «Реал» присоединился к «Баварии», «Ливерпулю» и «Роме». Жеребьевка полуфиналов — 13 апреля.

#RealMadrid steals victory from #Juventus as #Ronaldo scores on penalty shot at the end of extra time and moves on to play for #EuropeanChampionship ~ crazy ending as #Buffon gets red card when argues call! #UEFAChampionsLeague #CristianoRonaldo pic.twitter.com/P2Gn2Ez91W

