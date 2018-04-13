Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу пройдет в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Как и перед четвертьфиналами, на стадии полуфинала нет деления команд на сеяных и несеяных.

Полуфиналистами Лиги чемпионов стали немецкая «Бавария», английский «Ливерпуль», испанский «Реал» и итальянская «Рома».

Уверенно шагнули в четверку сильнейших «Ливерпуль», убравший со своего пути без пяти минут чемпиона Англии «Манчестер Сити», а также «Бавария». Более драматичными получились четвертьфинальные поединки для «Реала» и «Ромы». Испанская команда на своем поле пропустила от «Ювентуса» три мяча, встреча катилась к дополнительному времени (в первом матче «Реал» со счетом 3:0 победил в Турине), однако пенальти на третьей компенсированной минуте похоронил гостей. Римский клуб, наоборот, после результата 1:4 в Барселоне на своем поле забил сопернику три безответных мяча и сенсационно пробился в полуфинал.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 мск, участие в ней примет посол финала турнира, бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко. В ходе жеребьевки также определят полуфинал, победитель которого станет номинальным хозяином финального матча турнира.

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 24, 25 апреля и 1, 2 мая, финал турнира состоится 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.

Лига Европы

В 13:00 мск начнется жеребьевка полуфинала Лиги Европы. В эту стадию турнира пробились английский «Арсенал», испанский «Атлетико», французский «Марсель» и австрийский «Зальцбург». Пары также определятся слепым жребием, без предварительного посева.

Два участника полуфинала выбили из турнира российские клубы. «Арсенал» в четвертьфинале победил ЦСКА (4:1, 2:2), а «Атлетико» в 1/8 финала был сильнее «Локомотива» (3:0, 5:1). Неожиданно пробился в четверку сильнейших «Зальцбург», который в двух последних стадиях плей-офф обыграл дортмундскую «Боруссию» и римский «Лацио».

Полуфиналы пройдут 26 апреля и 3 мая, финал состоится 16 мая во французском Лионе. Участником жеребьевки станет бывший футболист «Лиона» и «Барселоны» Эрик Абидаль.