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Сергей Хусаинов: «Судье нужно было очень захотеть, чтобы поставить пенальти в ворота „Ювентуса“
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Сергей Хусаинов: «Судье нужно было очень захотеть, чтобы поставить пенальти в ворота „Ювентуса“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал пенальти, назначенный в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" — «Ювентус»​ (1:3) в ворота туринцев.
На 90+3-й минуте встречи английский арбитр Майкл Оливер наказал гостей 11-метровым ударом за фол Мехди Бенатиа. После назначения 11-метрового удара Оливер удалил вратаря туринской команды Джанлуиджи Буффона.
— Знаете, в таких контактных ситуациях на последних минутах судье нужно быть очень внимательным и осторожным, — сказал Хусаинов. — Такое ощущение, что игрок «Реала» ждал контакта, мяч был на уровне груди, футболист хозяев никак не мог сыграть… А тут малейший контакт и пенальти. Судье надо было очень захотеть, чтобы назначить такой 11-метровый в ворота «Ювентуса». Арбитру нужно было понимать, что ты назначаешь не очевидный пенальти, да еще и на последних минутах. Я бы на месте английского арбитра такой бы 11-метровый не поставил бы. Он очень сильно постарался. Игрок «Ювентуса» просто сопровождал футболиста «Реала». Контакт был, но не такой, чтобы указывать стопроцентно на «точку».
Удаление Буффона? Если только вратарь оскорбил судью на английском языке. Оскорбление в адрес рефери может караться красной карточкой. Как том в случае, когда Матерацци что-то сказал Зидану, и француза после его реакции удалили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
За что назначен пенальти в ворота «Ювентуса»? // За что удален Буффон в матче «Реал» — «Ювентус»?
Definite penalty for Real Madrid? Or way too harsh on Juventus? 🤔 Ronaldo with the goal to put Real through. Red card for Buffon. Sent off in quite possibly his last Champions League game. Mental. pic.twitter.com/iPZIl5X6vg
— Alex (@alex_rowell) 11 апреля 2018 г.
Реал — Ювентус
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