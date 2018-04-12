Владислав Третьяк будет переизбран главой Федерации хоккея России

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Отчетно-выборная конференция Федерации хоккея России (ФХР) пройдет в четверг в Москве. Единственным кандидатом на пост главы организации является 65-летний Владислав Третьяк , который возглавляет ФХР с 2006 года.

Отчетно-выборные конференции должны пройти во всех федерациях по зимним видам спорта после проведения Олимпийских игр. В феврале в южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли золотые медали Олимпиады, женская команда заняла четвертое место, показав лучший результат в истории.

В повестке дня конференции — утверждение отчета о деятельности ФХР за период с 2014 по 2018 год, а также избрание членов правления и контрольно-ревизионной комиссии федерации. Действующим председателем правления ФХР является Аркадий Ротенберг , первым вице-президентом федерации — Роман Ротенберг . Должность вице-президента ФХР занимает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров

Третьяк — чемпион на льду и в кабинете

Члены правления ФХР могут обсудить на конференции также ситуацию с тренерским штабом сборной России, которую возглавляет Олег Знарок . Накануне ряд СМИ сообщил о том, что специалист покинет сборную еще до стартующего 4 мая чемпионата мира. 55-летний тренер, возглавляющий также петербургский СКА, не смог вывести команду в финал Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, уступив ЦСКА. Ситуацию со Знарком, чей контракт с ФХР заканчивается в конце мая, будет обсуждать Министерство спорта РФ, рассказал ТАСС глава ведомства Павел Колобков