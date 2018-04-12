Серхио Эскудеро: Немного расстроены, что не удалось пройти «Баварию»

«Мы немного расстроены. Мы приехали сюда с верой в камбек, но его не случилось. В первом тайме у нас были моменты. Возможно, мы могли забить и перевернуть игру. Мы возвращаемся домой грустными.

Мы провели два матча против топ-соперника. Физически мы просто истощены, но мы — отличная команда, которая билась друг за друга весь вечер. Все за одного.

»Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Наши болельщики были просто великолепны. Мы слышали их все время. Они всегда на высоте», — цитирует Эскудеро официальный сайт УЕФА.

Первая игра завершилась победой немецкого клуба на выезде со счетом 2:1.