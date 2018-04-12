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Серхио Эскудеро: Немного расстроены, что не удалось пройти «Баварию»
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Серхио Эскудеро: Немного расстроены, что не удалось пройти «Баварию» 

Советский спорт 1 час назад
«Мы немного расстроены. Мы приехали сюда с верой в камбек, но его не случилось. В первом тайме у нас были моменты. Возможно, мы могли забить и перевернуть игру. Мы возвращаемся домой грустными.
Мы провели два матча против топ-соперника. Физически мы просто истощены, но мы — отличная команда, которая билась друг за друга весь вечер. Все за одного.
»Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Наши болельщики были просто великолепны. Мы слышали их все время. Они всегда на высоте», — цитирует Эскудеро официальный сайт УЕФА.
Первая игра завершилась победой немецкого клуба на выезде со счетом 2:1.
Отметим, что ранее в эту стадию вышли «Ливерпуль», «Рома» и «Реал». Жеребьевка пройдет в пятницу.
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