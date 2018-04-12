Президент «Ювентуса» призвал ввести систему видеопомощи арбитрам в ЛЧ

Президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил о необходимости введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчи Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны сохранять спокойствие и проанализировать ситуацию. Я вижу ряд стран, которые ввели VAR в своих чемпионатах, видел спорные ситуации в матчах еврокубков, в результате которых пострадали итальянские клубы.

Это доказывает нам, что в Лиге чемпионов система видеоповторов абсолютно необходима. Речь идет не об одном или двух моментах, а о том, чтобы идти вперед в крупном турнире, который приносит так много денег и престижа, мы не можем допустить, чтобы подобные инциденты повторялись", — сказал Аньелли.