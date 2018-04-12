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Президент «Ювентуса» призвал ввести систему видеопомощи арбитрам в ЛЧ
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Президент «Ювентуса» призвал ввести систему видеопомощи арбитрам в ЛЧ 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил о необходимости введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчи Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы должны сохранять спокойствие и проанализировать ситуацию. Я вижу ряд стран, которые ввели VAR в своих чемпионатах, видел спорные ситуации в матчах еврокубков, в результате которых пострадали итальянские клубы.
Это доказывает нам, что в Лиге чемпионов система видеоповторов абсолютно необходима. Речь идет не об одном или двух моментах, а о том, чтобы идти вперед в крупном турнире, который приносит так много денег и престижа, мы не можем допустить, чтобы подобные инциденты повторялись", — сказал Аньелли.
Ранее мадридский "Реал" на домашнем стадионе уступил «Ювентусу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 1:3.
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