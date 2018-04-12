Аньелли требует внедрения ВАР в еврокубках

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли решительно недоволен уровнем судейства в еврокубках, полагая, что коллектив Серии А страдают по этой причине больше всех.

— ВАР нужно внедрять в европейские соревнования. Посмотрите — ошибки в матчах с участием итальянских команд. «Лацио» был наказан, «Милан» наказан, «Рома» тоже, а взгляните на сегодняшний матч. Возможно, после того, как главой арбитров стал итальянец, они станут судить беспристрастно, — заявил Аньелли в телеэфире.