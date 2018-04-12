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Лукас Васкес: «Защитник „Ювентуса“ завалил меня, и это очевидный пенальти»
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Лукас Васкес: «Защитник „Ювентуса“ завалил меня, и это очевидный пенальти» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса»​ (1:3) отметил, что судья Майкл Оливер правильно поставил пенальти в ворота туринцев на 93-й минуте игры. В этом эпизоде хавбека сбил защитник «Юве» Мехди Бенатиа.
— Роналду сбросил мне мяч, и уже был готов нанести удар, — приводит Mundo Deportivo слова Васкеса. — Защитник «Ювентуса» меня завалил, и это очевидный пенальти. То, что соперники протестовали до последнего, — это вполне нормально.
Отметим, этот гол позволил «Реалу» выйти в полуфинал — по сумме двух встреч мадридцы были сильнее со счетом 4:3.
Реал — Ювентус
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