Лукас Васкес: «Защитник „Ювентуса“ завалил меня, и это очевидный пенальти»

— Роналду сбросил мне мяч, и уже был готов нанести удар, — приводит Mundo Deportivo слова Васкеса. — Защитник «Ювентуса» меня завалил, и это очевидный пенальти. То, что соперники протестовали до последнего, — это вполне нормально.

Отметим, этот гол позволил «Реалу» выйти в полуфинал — по сумме двух встреч мадридцы были сильнее со счетом 4:3.

Реал — Ювентус