Лукас Васкес: «Защитник „Ювентуса“ завалил меня, и это очевидный пенальти» 

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3) отметил, что судья Майкл Оливер правильно поставил пенальти в ворота туринцев на 93-й минуте игры. В этом эпизоде хавбека сбил защитник «Юве» Мехди Бенатиа.
— Роналду сбросил мне мяч, и уже был готов нанести удар, — приводит Mundo Deportivo слова Васкеса. — Защитник «Ювентуса» меня завалил, и это очевидный пенальти. То, что соперники протестовали до последнего, — это вполне нормально.
Отметим, этот гол позволил «Реалу» выйти в полуфинал — по сумме двух встреч мадридцы были сильнее со счетом 4:3.
Реал — Ювентус