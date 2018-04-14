Марадона: пенальти в ворота «Ювентуса» не было

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказал своё мнение по поводу пенальти, назначенного в ворота «Ювентуса» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом»

«Там не было пенальти. Роналду скинул мяч Васкесу, которому было непросто двигаться к воротам, поскольку рядом находился Буффон, а сзади приблизился Бенатиа, который попытался отобрать мяч у Лукаса. Но Лукас сработал внимательно и упал», — цитирует Марадону A Bola.

Он добавил, что сам поступил также на месте Васкеса.