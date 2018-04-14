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Марадона: пенальти в ворота «Ювентуса» не было
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Марадона: пенальти в ворота «Ювентуса» не было 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказал своё мнение по поводу пенальти, назначенного в ворота «Ювентуса» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Там не было пенальти. Роналду скинул мяч Васкесу, которому было непросто двигаться к воротам, поскольку рядом находился Буффон, а сзади приблизился Бенатиа, который попытался отобрать мяч у Лукаса. Но Лукас сработал внимательно и упал», — цитирует Марадону A Bola.
Он добавил, что сам поступил также на месте Васкеса.
Ранее футболист «Ювентуса» Мехди Бенатиа назвал абсурдом назначение пенальти в ворота своей команды в матче ЛЧ с «Реалом».
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