Аллегри: «Небольшие детали повлияли на исход противостояния, я был уверен, что можем пройти „Реал“

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог четвертьфинальному противостоянию его команды с мадридским "Реалом"

"Мне очень жаль моих парней, как из-за матча в Турине, так и из-за сегодняшнего вечера. Мы играли лучше «Реала» на протяжении 60-ти минут в Турине, но мы проиграли 3:0. Сегодня мы доминировали.

К сожалению, небольшие детали повлияли на исход всего противостояния. У меня было еще две замены, запланированные на дополнительное время, и я был уверен, что мы сможем пройти дальше.

Теперь нам нужно быстро отреагировать на этот удар, потому что у нас впереди еще есть борьба за титулы. Жаль, потому что сегодня мы доказали, что результат в Турине не был справедливым, но, к сожалению, этого было недостаточно", — цитирует наставника «старой синьоры» официальный сайт УЕФА.