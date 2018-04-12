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Определены критерии эффективности субсидирования предприятий лёгкой промышленности
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Определены критерии эффективности субсидирования предприятий лёгкой промышленности 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Критерием оценки эффективности предоставления субсидий предприятиям лёгкой промышленности стало производство в 2018 году продукции объёмом не менее 100 процентов товаров, изготовленных и реализованных в отчётных годах соответствующих периодов, в стоимостном выражении. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 12 апреля.
Документом устанавливается, что организации лёгкой промышленности, получившие субсидию в 2018 году, обязаны предоставить не позднее 1 марта 2019 года отчёт о достижении критерия эффективности.
Кроме того, уточняются требования к получателям средств. Размер субсидии по кредитам, полученным начиная с 1 января 2017 года, рассчитывается исходя из 70 процентов базового индикатора, определённого в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 июля 2016 г. N 702.
Ранее внесенные изменения в правила субсидирования признаны утратившими силу.
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