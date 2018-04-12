Определены критерии эффективности субсидирования предприятий лёгкой промышленности

Критерием оценки эффективности предоставления субсидий предприятиям лёгкой промышленности стало производство в 2018 году продукции объёмом не менее 100 процентов товаров, изготовленных и реализованных в отчётных годах соответствующих периодов, в стоимостном выражении. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 12 апреля.

Документом устанавливается, что организации лёгкой промышленности, получившие субсидию в 2018 году, обязаны предоставить не позднее 1 марта 2019 года отчёт о достижении критерия эффективности.

Кроме того, уточняются требования к получателям средств. Размер субсидии по кредитам, полученным начиная с 1 января 2017 года, рассчитывается исходя из 70 процентов базового индикатора, определённого в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 июля 2016 г. N 702.

Ранее внесенные изменения в правила субсидирования признаны утратившими силу.