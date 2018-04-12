Массимилиано Аллегри: «Ювентус» доминировал весь матч

Напомним, благодаря победе в первом матче со счетом 3:0 в полуфинал вышел «Реал»

«Мне очень жаль ребят. Мы превосходили «Реал» на протяжении 60 минут в Турине, но проиграли 0:3. Сегодня мы доминировали весь матч.

Мелочи изменили ход противостояния. Я планировал две замены в дополнительное время и не сомневался, что мы сможем победить.

Мы должны быстро оправиться от этого поражения, потому что нам еще предстоит играть за титулы в этом сезоне. Жаль, что так получилось. Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым, но, к сожалению, этого не хватило.

«Юве» провел отличный матч, и я хочу поздравить своих ребят. Первая игра тоже не была плохой. Просто мы пропустили быстрый мяч, а затем Роналду сотворил шедевр. Сегодня ребята смогли отыграться.

«Реал» уступил «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Первый матч вселил в меня уверенность, что мы можем отыграться, и команда заслужила по меньшей мере дополнительное время. Завтра поплачем, а в пятницу надо возвращаться в форму, потому что у нас на выходных ответственный матч.

Очень жалко, что мы не добрались до дополнительного времени. Было бы справедливо, если бы противостояние продлилось бы чуть дольше.

Сегодня мы показали, что «Юве» вырос как клуб и как команда за последние несколько лет. Мы провели отличный матч и должны поздравить ребят. Сегодняшний вечер должен добавить нам уверенности перед следующим розыгрышем турнира», — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.